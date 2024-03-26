أمير عزمي: أحب المدرسة الإيطالية في أسلوب اللعب.. و كونتي مدربي الأفضل

تحدث أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق عن طريقة اللعب التي يفضلها مع الأندية، مشيرًا إلى أن معظم لاعبي الدوري المصري لا يعرفون واجباتهم الدفاعية والهجومية.

وقال أمير عزمي في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": "لابد من وجود تنوع في طريقة اللعب بالنسبة للمدرب في حال الفوز أو الخسارة، وأحب المدرسة الإيطالية وكونتي هو مثلي الأعلى".

وتابع: "هناك مشكلة في مصر وهي أن معظم الأطراف في مصر لا يعرفون وجباتهم الدفاعية والهجومية وطريقة اللعب".

وأكمل: "عملت بطريقة 3 – 5 – 2 ، وكنا أقل الأندية استقبالا للأهداف، والأقل خسائر، ولكن لم يحالفنا التوفيق في بعض الأوقات".

وأتم: "اعتذرت لمجلس إدارة السكة الحديد عن الاستمرار في القيادة الفنية في الفترة القادمة، وفضلت الراحة تمهيدًا للمرحلة القادمة".