مستقبل وطن يطلق مبادرة لبيع السلع الغذائية بسعر المصنع للمستهلك بالبحرالأحمر.. صور

دشنت أمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر برئاسة المهندس احمد الدقاق امين التنظيم بالمحافظة المبادرة تأتي تحت رعاية النائب احمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم وتحت إشراف وتنفيذ أمانة التنظيم بالمحافظة حيث استمرت المبادرة من الثانية عشر صباح اليوم وحتي الخامسة مساءا

وستجوب سيارات المبادره جميع الاحياء والمناطق وجميع مدن المحافظة شملت المبادرة منافذ ميدانية لبيع السلع الغذائية بسعر المصنع للمستهلك حيث تمركزت المنافذ بنطاق ميدان الدهار بمدينة الغردقة وسط إقبال شديد من المواطنين علي المبادرة

وقال المهندس أحمد الدقاق امين التنظيم بالمحافظة أن المبادرة جاءت بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء ورفع كاهل المعاناة عن المواطنين

وأكد عبدالرازق حسن أمين المجالس المحلية بالمحافظة حيث شملت المنافذ طرح كميات كبيرة من الأرز والمكرونة والدقيق والزيت والسكر والبيض والفراخ واللحوم بأسعار المصنع للمستهلك في إطار سعي الحزب لمحاربة الغلاء

وأشاد الأهالي بدور حزب مستقبل وطن المجتمعي من خلال تنظيم المبادرات ورعايتها وإقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة التي تخدم أهالينا المواطنين من البحرالاحمر