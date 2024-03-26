تنظيم ندوة حول الذكاء الاصطناعي في مركز شباب سفاجا

في خطوة نحو توعية الشباب وتطوير مهاراتهم في مجال التكنولوجيا، نظمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون الوثيق مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، ندوة مهمة حول الذكاء الاصطناعي في مركز شباب سفاجا.

وتمثلت أهمية هذه الندوة في تقديم عرض شامل لتعريف الذكاء الاصطناعي وتاريخه وتطوره، بالإضافة إلى استعراض المفاهيم الأساسية المتعلقة بهذا المجال الحيوي. وقد هدفت الندوة بشكل رئيسي إلى تمكين الشباب من فهم أساسيات هذا المجال الناشئ، وتعزيز قدراتهم فيه.

وفي ظل الجهود المتواصلة من قبل الإدارة العامة لتنمية الشباب في إثراء البرامج التعليمية والتثقيفية، تأتي هذه الندوة كجزء من سلسلة فعاليات تهدف إلى توفير منصات للشباب للاكتساب المعرفة والتفاعل مع التكنولوجيا المتقدمة.

حظيت الندوة بمشاركة فاعلة من قبل الشباب المهتمين بالتكنولوجيا والابتكار، حيث أبدوا إقبالاً كبيراً على المواضيع المطروحة وأبدوا استعدادًا لاكتساب المعرفة وتطبيقها في مجالات مختلفة.

وفي ختام الندوة، أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث الهام، مؤكدين على أهمية مثل هذه المبادرات في بناء قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في تطوير المجتمع والارتقاء به نحو الافضل.

وتؤكد هذه الندوة أنها خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة، من خلال تمكين الشباب وتفعيل دورهم في مجتمعاتهم.