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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة شوارع الغردقة.. تفاصيل

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام قسم المشروعات بتكليف من اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة، اليوم، بمواصلة أعمال التطوير ورفع كفاءة العديد من الشوارع. وقد شملت هذه الأعمال توريد وتركيب البرادورة والانترلوك بمنطقة مبارك 11، وذلك استمرارا الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية في مدينة الغردقة.

تأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية التي وضعتها المدينة، بهدف النهوض بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتعكس هذه الأعمال التزام السلطات المحلية بتلبية احتياجات المجتمع وتحسين معايير الحياة في المدينة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز البنية التحتية للشوارع، وبالتالي توفير بيئة أكثر أمانًا وسهولة للمواطنين والزوار على حد سواء. وتشير هذه الخطوة إلى التزام السلطات المحلية بتعزيز التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع المحلي.

تطوير الشوارع رفع كفاءة الغردقة مشروعات بنية تحتية

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