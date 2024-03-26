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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: إحالة سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع للجنايات يحقق العدالة الناجزة

أمل سلامة، عضو مجلس
أمل سلامة، عضو مجلس النواب

أشادت النائبة أمل سلامة؛ عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ عن حزب الحرية المصرى؛ بقرار النيابة العامة؛ إحالة المتهم بمحاولة خطف المجنى عليها ( حبيبة الشماع) الى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعا تحت تأثير ذلك المخدر.


وقالت النائبة أن سرعة التحقيقات مع المتهم واحالته الى محكمة الجنايات المختصة يساهم فى سرعة تحقيق العدالة الناجزة؛ وردع كل من تسول له نفسه؛ ارتكاب مثل تلك الجرائم؛ التى تهدد الأمن والاستقرار المجتمعى.

 

وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة التزام شركات النقل الذكى بالإجراءات والضوابط اللازمة لتشغيل السائقين ومن بينها تقديم صحيفة الحالة الجنائية التى تؤكد حسن السير والسلوك؛ وتحليل يؤكد على عدم تعاطيه المواد المخدرة؛ فضلا عن تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات؛ مع إمكانية الاتصال المباشر مع مسئولى الشركة؛ وتوقيف السيارة عند التعرض الى الخطر او المضايقات من جانب سائق السيارة.

 

كما طالبت النائبة أمل سلامة بضرورة التصدى بقوة وحسم لعمليات التحايل فى إجراءات تشغيل السائقين؛ موضحة انه وفقا لاعترافات الممثل القانونى لشركة " أوبر"؛ فان المتهم 
أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق؛ وسبق تقديم شكوى ضد السائق تتضمن محاولته التحرش جسديا باحدى السيدات؛ ورغم ذلك لم تتخذ الشركة ضده الإجراءات اللازمة لردعه؛ فضلا أن تقرير الطب الشرعى الذى أثبت تعاطيه مخدر الحشيش؛ مما يؤكد أن السائق لم يكن حسن السير والسلوك؛ وأنه يقود السيارة تحت تأثير المخدرات.

أمل سلامة حبيبة الشماع محكمة الجنايات لجنة حقوق الانسان مجلس النواب

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