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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. غارة إسرائيلية على لبنان تسفر عن استشهاد وإصابة 3 أشخاص

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية غارة جوية استهدفت مبنى في محلة وردين بين سهل بلدتي إيعات وبوداي في لبنان، أسفرت عن مقتل استشهاد شخصين وجرح آخر.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الرسمية اللبنانية، أن شهيدا و8 إصابات سقطوا  في غارة"إسرائيلية" على البقاع.

كما قالت الوكالة أيضا، بأن طيران الاحتلال الحربي الاسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت منزلاً في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

كما استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي في غارة جوية بالصواريخ مدينة الخيام في جنوب لبنان.

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