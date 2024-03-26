منمسجد السيد البدوي.. محافظ الغربية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى غزوة بدر

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى غزوة بدر، من داخل رحاب مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بحضور اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا و العميد هاني عامر المستشار العسكري للمحافظه ، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ، اللواء محمد عناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الغربية ،لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

وأدى محافظ الغربية صلاتي العشاء والتراويح، تلاها تلاوة قرآنية، ثم كلمة للشيخ خالد خضر وكيل وزارة الاوقاف ،تحدث فيها عن الدروس المستفادة من انتصار غزوة بدر الكبرى، وأن لله أياماً فاصلة وحاسمة في تاريخ الأمة الإسلامية من هذه الأيام غزوة بدر الكبرى التي انتصر فيها الحق على الباطل رغم قلة عدد وعتاد المسلمين وكثرة عدد وعتاد المشركين الكافرين فكان هذا الانتصار يوماً فاصلاً بين الحق والباطل، أن حسن التوكل والاعتماد الله والأخذ بالأسباب والإعداد والتخطيط الجيد هو طريق التقدم والانتصار،واختتمت الاحتفالية بالابتهالات الدينية .

وفي نهاية الاحتفال قدم محافظ الغربية التهنئة بمناسبة هذه الذكرى العظيمة إلي جميع الحضور وكل أهالي الغربية والأمة العربية والإسلامية.