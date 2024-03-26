بيان عاجل من سوريا بشأن الغارات الأمريكية على المواقع العسكرية بدير الزور

أدانت سوريا الغارات الأمريكية التي استهدفت، فجر اليوم الثلاثاء، قرى وبلدات ومواقع عسكرية في دير الزور، وأدت إلى مقتل 7 عسكريين ومدني وجرح 32 آخرين، وخسائر مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

قالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا": "لقد أصبح واضحاً أن قوات الاحتلال الأمريكي تتبادل الأدوار مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خدمة لأهداف هذين الطرفين المدانة دولياً والتي تؤجج الأوضاع في المنطقة وتقود إلى توسيع الأعمال العدوانية في سوريا وفلسطين وغيرها من الدول التي تقف صامدة أمام المجازر التي ترتكبها القوات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، والتي لا يمكن إلا أن تقود إلى توتر عام فيها وإبقائها متفجرة وقابلة للاشتعال، لأنها كلما هدأت في مكان عملوا على إشعالها في مكان آخر من أجل إبقاء الشرق الأوسط ملتهباً وبعيداً عن تحقيق السلام العادل والشامل الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة".

وأضافت الخارجية السورية: "انطلاقاً من ذلك، سوريا تدين هذا العدوان وتؤكد حقها في الدفاع عن النفس ومحاسبة المعتدي بالوسائل التي ينص عليها القانون الدولي، فلا يمكن لها أن تنسى من يعتدي على أراضيها ويقترف جرائم بحق شعبها".

وتابعت الوزارة: "لقد نصبت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها شرطياً للعالم تحت ذرائع يدينها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وانطلاقاً من ذلك فإنه يتوجب عليها أن تنهي وجودها غير المشروع على الأراضي السورية، ودعمها المفتوح لـ داعش وللتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تقوم بتمويلها وتسليحها وتشجيعها على ارتكاب الأعمال الإرهابية مثلما حدث مؤخراً في أماكن معروفة".

وطالبت الخارجية السورية في بيانها، دول العالم بإدانة الهجمات الأمريكية، والتعبير عن رفضها له ومطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء وجودها غير المشروع وعملياتها العسكرية الإرهابية في المنطقة.