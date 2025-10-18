النبوءة التي تحققت.. الرأس الأخضر يوجه صفعة ثانية إلى الكاميرون

تأهل منتخب الرأس الأخضر لأول مرة في تاريخه، إلى كأس العالم 2026 في مفاجأة تاريخية، بعدما حقق الفوز على نظيره منتخب إسواتيني بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية ، مستفيدًا من تعثر منتخب الكاميرون بالتعادل أمام أنجولا.

وبهذا الفوز تصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة الرابعة بـ23 نقطة متقدما بأربع نقاط على الكاميرون التي احتلت المركز الثاني لتضمن بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال أمريكا وكندا والمكسيك 2026.

الإنجاز الجديد يُعد صفعة ثانية للكاميرون ، بعد أن كانت الرأس الأخضر قد أخرجتها من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2013 حين فازت عليها بمجموع المباراتين (3-2) وتأهلت وقتها لأول بطولة قارية في تاريخها.

واللافت أن المتأهلين التاريخيين من المنتخبات وعلي رأسها منتخب الرأس الأخضر إلى كأس أمم أفريقيا 2013 وكأس العالم 2026 ، جاءا على حساب المنتخب الكاميروني نفسه.

المدرب بيدرو بوبيستا، الذي تولى قيادة منتخب الرأس الأخضر منذ سنوات كان قد وعد جماهيره بعد فشل التأهل إلى مونديال قطر 2022 بأن الرأس الأخضر ستكون قريبًا في كأس العالم ونجح في الوفاء بوعوده بعد أربع سنوات فقط.

ولعل ما زاد من شهرة منتخب الرأس الأخضر مؤخرًا، مشاركته المميزة في كأس أمم أفريقيا 2023 ، حيث تصدر مجموعته أمام منتخبي مصر وغانا وبلغ ربع النهائي قبل أن يودع بطولة الكان بركلات الترجيح أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا.

سعادة غامرة في الرأس الأخضر

أبدى باولو سانتوس، نائب رئيس اتحاد كرة القدم بـ كاب فيردي، سعادته الغامرة بالتأهل لكأس العالم، ووصف ذلك بأنه إنجاز استثنائي لشعب كاب فيردي.

وتابع باولو سانتوس في لقاءه عبر الزووم ببرنامج الكلاسيكو: "تعداد سكاننا لا يتجاوز 600 ألف نسمة ومع ذلك تفوقنا على الكاميرون الذي يبلغ تعداد شعبها حوالي 62 مليونًا".

وواصل: "السعادة غير طبيعية والإنجاز تاريخي، نعيش أيامًا رائعة في كاب فيردي، وسنبدأ في جدول الاعداد للمونديال".