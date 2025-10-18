قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
رئيس الشيوخ: المجلس بيت الخبرة التشريعية للدولة.. وسنواصل ترسيخ الديمقراطية وبناء الوطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
النبوءة التي تحققت.. الرأس الأخضر يوجه صفعة ثانية إلى الكاميرون

منتخب الرأس الأخضر
منتخب الرأس الأخضر
يسري غازي

تأهل منتخب الرأس الأخضر لأول مرة في تاريخه، إلى كأس العالم 2026 في مفاجأة تاريخية، بعدما حقق الفوز على نظيره منتخب إسواتيني بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية ، مستفيدًا من تعثر منتخب الكاميرون بالتعادل أمام أنجولا.

وبهذا الفوز تصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة الرابعة بـ23 نقطة متقدما بأربع نقاط على الكاميرون التي احتلت المركز الثاني لتضمن بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال أمريكا وكندا والمكسيك 2026.

الإنجاز الجديد يُعد صفعة ثانية للكاميرون ، بعد أن كانت الرأس الأخضر قد أخرجتها من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2013 حين فازت عليها بمجموع المباراتين (3-2) وتأهلت وقتها لأول بطولة قارية في تاريخها.

واللافت أن المتأهلين التاريخيين من المنتخبات وعلي رأسها منتخب الرأس الأخضر إلى كأس أمم أفريقيا 2013 وكأس العالم 2026 ، جاءا على حساب المنتخب الكاميروني نفسه.

المدرب بيدرو بوبيستا، الذي تولى قيادة منتخب الرأس الأخضر منذ سنوات كان قد وعد جماهيره بعد فشل التأهل إلى مونديال قطر 2022 بأن الرأس الأخضر ستكون قريبًا في كأس العالم ونجح في الوفاء بوعوده بعد أربع سنوات فقط.

ولعل ما زاد من شهرة منتخب الرأس الأخضر مؤخرًا، مشاركته المميزة في كأس أمم أفريقيا 2023 ، حيث تصدر مجموعته أمام منتخبي مصر وغانا وبلغ ربع النهائي قبل أن يودع بطولة الكان بركلات الترجيح أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا.

سعادة غامرة في الرأس الأخضر

أبدى باولو سانتوس، نائب رئيس اتحاد كرة القدم بـ كاب فيردي، سعادته الغامرة بالتأهل لكأس العالم، ووصف ذلك بأنه إنجاز استثنائي لشعب كاب فيردي.

وتابع باولو سانتوس في لقاءه عبر الزووم ببرنامج الكلاسيكو: "تعداد سكاننا لا يتجاوز 600 ألف نسمة ومع ذلك تفوقنا على الكاميرون الذي يبلغ تعداد شعبها حوالي 62 مليونًا".

وواصل: "السعادة غير طبيعية والإنجاز تاريخي، نعيش أيامًا رائعة في كاب فيردي، وسنبدأ في جدول الاعداد للمونديال".

الرأس الأخضر منتخب الكاميرون كأس العالم مونديال أمريكا أمم إفريقيا

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

زلزال

ميانمار تتعرض لهزة أرضية شدتها 6ر3 درجة بمقياس ريختر

وزير الخارجية الغيني موريساندا كوياتيه

وزير الخارجية الغيني يشيد بالعلاقات التاريخية بين بلاده ومصر

رئيس البرازيل

رئيس البرازيل يدافع عن فنزويلا وكوبا: لا أحد يملي عليهما أي شيء

بالصور

«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

أمك اللي اقترحته| تطاول متحدثة البيت الأبيض على مراسل يتسبب في انتشار الدعوات باستقالتها

كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

