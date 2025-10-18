قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
رئيس الشيوخ: المجلس بيت الخبرة التشريعية للدولة.. وسنواصل ترسيخ الديمقراطية وبناء الوطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروع مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.

مشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة الدولي

وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة الدولي، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز البنية التحتية للمطار،

وأشار وزير الطيران المدني، إلى أن الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد لن تقل عن ٣٠ مليون راكب، وبما يرفع الطاقة الإجمالية للمطار إلى أكثر من ٦٠ مليون راكب سنويًا، مضيفا أن المشروع سيعتمد على أحدث التقنيات الذكية، بما يجعله من بين أكثر مباني الركاب تطورًا على مستوى العالم، ويتيح تقديم تجربة سفر استثنائية ومتكاملة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد على أهمية أن يستند المشروع إلى منظومة تشغيل متطورة، تشمل أحدث النظم في مجالات الملاحة الجوية، والعمليات الأرضية، وإدارة المباني، مع ضرورة دمج الابتكارات التقنية المستندة إلى نتائج الأبحاث والتطوير، بما يضمن بناء بيئة ذكية ومستدامة تُواكب المعايير العالمية.

وأوضح المتُحدث الرسمي أن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات جهود الدولة لتعزيز كفاءة قطاع الطيران المدني، بما في ذلك خطط تطوير المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، في إطار مستهدفات وزارة الطيران المدني للوصول إلى 72.2 مليون راكب سنويًا بحلول نهاية عام 2025،  بالتوازي مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، دعمًا لمستهدفات الدولة في رفع أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا.

ووجّه الرئيس بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني، من خلال إنشاء مناطق استثمارية متكاملة حول المطارات المصرية، مع التأكيد على الالتزام الصارم بالمعايير البيئية في كافة أنشطة ومشروعات القطاع، اتساقًا مع رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومنظومة طيران أكثر استدامة.

وشدد الرئيس على ضرورة رصد أي شكاوى تتعلق بجودة الخدمات في المطارات المختلفة، والتعامل معها بجدية وسرعة، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتعزيز ثقة المسافرين.

السيسي مدبولي وزير الطيران الشاذلي مطار القاهرة الدولي

