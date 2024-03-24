استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بهجوم صاروخي وطائرات بدون طيار

أفادت تقارير صحفية عن هجوم على قاعدة أمريكية في منطقة المالكية بالحسكة السورية. وتشير المعلومات الأولية إلى سماع دوي انفجارات في القاعدة، ما يشير إلى هجوم منسق باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وبحسب المصادر التي نقلت لموقع الميادين المرتبط بحزب الله، فقد سقطت ثلاثة صواريخ على الأقل داخل القاعدة وفي محيطها. ويجري حاليًا تقييم حجم الأضرار وأي إصابات محتملة ناجمة عن الهجوم.

ويسلط الحادث الضوء على التحديات الأمنية المستمرة التي تواجهها المنشآت العسكرية الأجنبية في المنطقة. ولا تزال هوية المهاجمين ودوافعهم غير واضحة في الوقت الحالي.