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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منهم زعيم.. مصرع 9 عناصر موالين لإيران في غارات جوية على سوريا

غارات على سوريا
غارات على سوريا

قتل ما لا يقل عن تسعة مقاتلين من الفصائل الموالية لإيران بما في ذلك زعيم في غارات جوية في شرق سوريا الذي مزقته الحرب، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، والذي لم يعرف بعد أصل الضربات: "قتل تسعة مقاتلين مؤيدين لإيران، بمن فيهم زعيم وسوري، وأصيب أكثر من 20 في غارات جوية استهدفت الفيلا التي كانوا يقيمون فيها، والتي كانت بمثابة مركز اتصالات".

وكان المرصد السوري قد أفاد بأن طائرات مجهولة نفذت غارات على مواقع الفصائل الإيرانية في محافظة دير الزور، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

ذكر المرصد - في وقت سابق اليوم - أن أصوات انفجارات دوت بعد منتصف ليل (الاثنين) في مدينتي دير الزور والبوكمال بشرق سوريا تزامناً مع تحليق طائرات مسيرة مجهولة.

ونفذت إسرائيل لسنوات هجمات على ما وصفته بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا. ومنذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، والذي شهدت مقتل حوالي 1200 شخص في إسرائيل وأسر 253 شخصا، صعدت إسرائيل ضرباتها على الأهداف المدعومة من إيران في سوريا وضربت أيضا الدفاعات الجوية للجيش السوري وبعض القوات السورية.

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