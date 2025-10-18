أعضاء الشيوخ يصوتون لانتخاب رئيس جديد للمجلس في اقتراع سري مباشر

عرضت فضائية القناة الأولى خبرا عاجلا حيث بدأ مجلس الشيوخ في تلقي طلبات الترشح لشغل مقعد رئيس المجلس.

وبدأ الأعضاء في التصويت لانتخاب رئيس المجلس في اقتراع سري مباشر لتشكيل هيئة المكتب الجديدة.

انطلاق الفصل التشريعي الثاني

يعقد مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد اليوم، السبت، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، لاستكمال أداء اليمين الدستورية من قبل النواب الجدد، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثاني.

أداء اليمين.. شرط مباشر لممارسة المهام

تشهد الجلسة أداء أعضاء المجلس اليمين الدستورية فردًا فردًا، بدءًا من أكبر الأعضاء سنًا والعضوين المعاونين، ويُشترط أداء القسم لمباشرة مهام العضوية.

ويُمنع أي عضو غائب عن الجلسة من ممارسة مهامه إلا بعد أدائه اليمين في جلسة لاحقة.