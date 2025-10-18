الزمالك يدرس بيع عدد من اللاعبين في يناير المقبل لحل الأزمة المالية

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن خطة نادي الزمالك لتحقيق مكسب مادي في ميركاتو الشتاء القادم، في ظل الأزمات المتتالية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “الزمالك قد يوافق على بيع بعض اللاعبين في يناير لعدم الحاجة إليهم فنيا وتحقيق مكسب مادي”.

الزمالك يواجه ديكيداها الصومالي

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، يفيد بتعديل موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، لتقام في السابعة مساءً بدلاً من السادسة بناء على طلب النادي الصومالي بالتنسيق مع الزمالك بسبب حقوق البث الفضائي للمباراة.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الناديين رسميًا بتأجيل موعد انطلاق المباراة لمدة ساعة لتقام في السابعة مساء اليوم.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد السلام.