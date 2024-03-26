بيت الرفاعي الحلقة 16.. خطة للقبض على أمير كرارة

شهدت الحلقة 16 من مسلسل بيت الرفاعي احداث كثيرة حيث تم إخبار سامية حلويات «ميرنا جميل» للدكتور ياسين «أمير كرارة» بخبر قتل عمه الحاج عبد الحميد «سيد رجب» لوالده الحاج محمود الرفاعي «أحمد فؤاد سليم».

وتوالت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 16 بمشهد علم داليا «دنيا المصري» بخبر حملها من فاروق «أحمد رزق»، وبالفعل أخبرته بالأمر وفرح للغاية بالخبر، لكنها طلبت منه أن لا يخبر أحدا.

نجحت الشرطة فى الحصول على فيديو من الكاميرات الموجودة فى مدخل العمارة، والتي تم فيها محاولة قتل الحاج عبد الحميد، وتبين أن الدكتور ياسين هو الذي كان متواجدا فى المكان، وتورط فى جريمة قتل أخرى، وعلم شقيقه الضابط يحيي بالخبر، ليضع خطة القبض على شقيقه.

يشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.