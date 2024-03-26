إعلام عبري: اعتقال أربعة متظاهرين في تل أبيب بتهمة عرقلة حركة المرور

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء إنها اعتقلت أربعة متظاهرين بسبب الاضطرابات العامة خلال مسيرة هذا المساء خارج مقر القيادة العسكرية في كيريا في تل أبيب.

وقالت شرطة الاحتلال إن الاحتجاج لم يحصل على تصريح مسبق من الشرطة، لكن سمح له بتنظيمه لأنه نظمه أفراد من عائلات الرهائن، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأشارت إلى أنه بعد أن عطل المتظاهرون حركة المرور على طريق أيالون السريع، بدأت قوات الشرطة في تفريق المظاهرة، وتم على إثرها اعتقال أربعة متظاهرين لانتهاكهم أمر الفض، كما جاء في البيان.

وفي وقت سابق، خرج عدد كبير من الإسرائيليين اليوم الثلاثاء في تظاهرات بشارع بيجين في تل أبيب، بعد انهيار الجولة الأخيرة من مفاوضات الرهائن في قطر وعودة الوفد الإسرائيلي من الدوحة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن أفراد من عائلات الرهائن الذين ما زالوا في غزة، يغلقون شارع بيجن بأقفاص لتمثيل ذويهم، الذين تحتجزهم حماس منذ 7 أكتوبر.

ويأتي الاحتجاج على خلفية مقابلة أجرتها الرهينة المفرج عنها أميت سوسانا ونشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية المساء اليوم والتي زعمت فيها تفاصيل الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له على يد خاطفها من حماس.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إنه "لا تزال هناك 19 امرأة في الأسر، منذ ستة أشهر".