تعرف على موعد أذان الفجر بأسوان.. اليوم السابع عشر من رمضان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح الأربعاء ، فى اليوم السابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم الأربعاء الموافق 27/3/2024 فى تمام الساعة الرابعة وثلاث وعشرون دقيقة ( 04:23 ص ).

أذان الفجر

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الأربعاء الموافق 27/3/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:23 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:46 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:54 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:21 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:02 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:16 مساءً.