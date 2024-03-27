أحمد موسى عن سقوط جسر فرانسيس بأمريكا: خسارة اقتصادية كبيرة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن جسر فرانسيس بولاية ميريلاند الأمريكية من الجسور الاستراتيجية المعلقة في العالم، والذي يعبر عليه نحو 11 مليون سيارة، انهار بغرابة شديدة، حال دخول سفينة حاويات كبرى تحمل علم سنغافورة.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن جو بايدن أكد إعادة بناء الجسر على نفقة الحكومة الفيدرالية؛ منوها أن حركة التجارة ستتأثر كثيرا بعد الحادث، لافتا إلى وجود وفيات بسبب الواقعة.

وقال أحمد موسى إن هناك حملة انتقادات على تصريحات جو بايدن بأنه مر على الجسر عدة مرات بالقطار، خاصة أن الجسر لا يحمل أي خط سكة حديد.

وتساءل أحمد موسى: كيف دخل ربان السفينة واصطدم بجسم الجسر رغم وجود خرائط ولوحات إرشادية؟.