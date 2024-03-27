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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 7 في غارة استهدفت مركزًا للإسعاف جنوب لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استشهد 7 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الأربعاء، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركز للإسعاف في بلدة الهبارية جنوبي لبنان.

وقال الدفاع المدني اللبناني في بيان صادر عنه إن عمليات البحث مستمرة عن مفقودين تحت الأنقاض إثر الغارة.

من جانبه، قال مصدران أمنيان لوكالة "رويترز" إن 7 أشخاص على الأقل استشهدوا في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترات مع جيش الاحتلال منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، ردًا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

غارة للاحتلال إسرائيل بلدة الهبارية لبنان الدفاع المدني اللبناني

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