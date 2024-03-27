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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق محطة صرف صحى المرج

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان  محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة اندلاع حريق محطة صرف صحي المرج يرافقه المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية.
واطمئن المحافظ على اخماد الحريق واعادة تشغيل المحطة من جديد بعد السيطرة على الحريق وإخماد النيران.
وكشف المعاينة الأولية حدوث تسريب غاز فى خط صرف 1200م وإحدى خطوط شركات البترول ضمن صرف القاهرة الكبري بسبب حدوث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية مما أدى الى حدوث التسريب وحريق بالمحطة وتم السيطرة على الحريق بالمحطة.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة والمرتبطة بثلاث محطات هما المرج والخصوص والخانكة.
وعلي الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات إطفاء،  تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع بسيارات إسعاف، وتبين إصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.

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