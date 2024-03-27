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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

بسمة وهبة
بسمة وهبة

تعمدت الإعلامية بسمة وهبة إحراج الإعلامي نزار الفارس خلال استضافته في برنامجها العرافة حيث وجهت العديد من الأسئلة الاستفزازية له خلال الحلقة .

بسمة وهبة وشيخ العرافين يحرجان نزار الفارس

واجه شيخُ العرافين الإعلاميَ العراقي نزار الفارس، قائلا: "جاي مصر ليه، مش أمك قالت لك متشتغلش في الإعلام؟! هي خايفة عليك".

وقال نزار الفارس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة”، على قناتي المحور والنهار: "أنا وحيد للوالدة الله يطول عمرها، هي تحبني أظل في العراق ولا تحب ان أسافر كل يوم في بلد، وهذا حقها كأم".

ومعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.

الإعلامى نزار الفارس الإعلامي العراقي نزار الفارس الاعلاميه بسمة وهبة برنامج “العرافة” شيخ العرافين

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أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

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