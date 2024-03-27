أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

تعمدت الإعلامية بسمة وهبة إحراج الإعلامي نزار الفارس خلال استضافته في برنامجها العرافة حيث وجهت العديد من الأسئلة الاستفزازية له خلال الحلقة .

بسمة وهبة وشيخ العرافين يحرجان نزار الفارس

واجه شيخُ العرافين الإعلاميَ العراقي نزار الفارس، قائلا: "جاي مصر ليه، مش أمك قالت لك متشتغلش في الإعلام؟! هي خايفة عليك".

وقال نزار الفارس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة”، على قناتي المحور والنهار: "أنا وحيد للوالدة الله يطول عمرها، هي تحبني أظل في العراق ولا تحب ان أسافر كل يوم في بلد، وهذا حقها كأم".

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