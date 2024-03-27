الأمن يكشف ملابسات بلاغات سرقة ويضبط مرتكبيها | صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .



فقد تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة المعادى لقيامهما بسرقة (٤ ساعات إلكترونية - جهازى "مينى ماك ، آى باد" - ٣ هواتف محمولة - سماعة أذن) بأسلوب المغافلة من داخل أحد المحال بدائرة القسم .

وضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامه بسرقة حقيبة من أحد المواطنين بداخلها (مبلغ مالى – 5 شيكات بنكية) ، وبحوزته الحقيبة وبداخلها المسروقات.

كما تم ضبط (عامل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر بأسلوب كسر الكالون بإستخدام "مفك" وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات نشاطه .