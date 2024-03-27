عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف ملابسات بلاغات سرقة ويضبط مرتكبيها | صور

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .

 
فقد تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة المعادى لقيامهما بسرقة (٤ ساعات إلكترونية - جهازى "مينى ماك ، آى باد" - ٣ هواتف محمولة - سماعة أذن) بأسلوب المغافلة من داخل أحد المحال بدائرة القسم .

وضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامه بسرقة حقيبة من أحد المواطنين بداخلها (مبلغ مالى – 5 شيكات بنكية) ، وبحوزته الحقيبة وبداخلها المسروقات.

كما تم ضبط (عامل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر بأسلوب كسر الكالون بإستخدام "مفك" وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات نشاطه .

السرقة القاهرة السرقات مديرية أمن القاهرة وقائع السرقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

من تلك الثانية| مشاهد لبداية انتقال النيران في الغاز بمحطة الصرف الصحي بالمرج الجديدة

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

المعدن الأصفر يتراجع| انخفاض جديد في أسعار الذهب

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

نسي محمد صلاح.. أحمد موسى يوجه سؤالًا مثيرا للجدل بشأن تصريحات حسام حسن

نهاية قاسية لدجال ووالد فتاة الجيزة.. قدم جسد ابنته قربانا للجن ووقف يشاهدها

حادث الخصوص| القصة الكاملة لحريق محطة الصرف الصحي.. تحرك عاجل وهذه أسباب الواقعة

موضوعات متعلقة

حريق ضخم في محطة الصرف الصحي بمنطقة المرج

غلق محور جيهان السادات من مدينة نصر.. اعرف البديل

بعد غلق يوسف عباس بمدينة نصر .. تعرف علي الطرق البديلة

تحويلات مرورية تزامنا مع ربط مدينة القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطي

الأمن يكشف ملابسات واقعة تغيب طـ فل عن والدته خلال صلاة التراويح

تعرف على خريطة التحويلات المرورية بالقاهرة لاستكمال أعمال المونوريل

30 يوما .. تحويلات مرورية لاستكمال مونوريل العاصمة الإدارية بالقاهرة

القبض على 16 مجرما لتورطهم في وقائع سرقة بالقاهرة| صور

ترشيحاتنا

تقارير إسرائيلية: المفاوضات حول صفقة الأسرى في قطر وصلت إلى طريق مسدود

صاحب الفكرة العبقرية في غزوة الخندق.. من هو الصحابي سلمان الفارسي؟

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

اليوم.. بدء مؤتمر لبحث خطوات ذبح البقرات الخمس الحمراء تمهيدا لأكبر اقتحام للأقصى

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب شمال تشيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول العرقسوس على الإفطار

بشرى سارة| تراجع أسعار السيارات.. ماذا يحدث بالسوق؟

الغضب المستمر والرغبة في إيذاء الآخر.. 5 علامات تكشف حب الكراهية

حلا شيحة تنشر صورا من مشاهدها مع خالد النبوى في إمبراطورية ميم

فيديو

عفريت رخيص.. حمادة هلال يداعب حمزة العيلى في كواليس مسلسل المداح

بعيد الفطر.. عمرو يوسف فى مواجهة كوميديا هشام ماجد وعلي ربيع والفيشاوى

صفع الوجه والضرب بالحذاء.. مدربون اعتدوا على لاعبيهم آخرهم المدير الفني للجزائر

بحبك يا شيماء.. ليلى أحمد زاهر تعلق على مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ