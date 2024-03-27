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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم.. بدء مؤتمر لبحث خطوات ذبح البقرات الخمس الحمراء تمهيدا لأكبر اقتحام للأقصى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبدأ "معهد الهيكل" اليوم، الأربعاء، مؤتمرا سيبحث فيه الخطوات التحضيرية لذبح البقرة الحمراء التي تسعى للتطهير من "نجاسة الموتى"، وبذلك يتجاوز منع اقتحام المسجد الأقصى لعدم وجود الطهارة المفروض من قبل الحاخامية الكبرى في إسرائيل في مستعمرة شيلو شمال رام الله في الضفة الغربية.

ويأتي المؤتمر بعد أن بلغت البقرات الخمس السن المفروض لعملية التطهير وهو سنتان، وذلك وفقا لنصوص دينية في التوراة، والتي ذكرت أنه ستظهر بقرة حمراء دون أي شعرة من لون آخر، لم تحمل ولم تستخدم بأي نوع من الخدمات، وعندما تبلغ العامين يجب ذبحها ثم حرقها بطقوس معقدة، واستخدام الرماد المتبقي "لتطهير الشعب اليهودي"، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة “يورو نيوز”.

ووفقا لمجموعات الهيكل المتطرفة، سيتمكن مئات آلاف اليهود المتطرفين من اقتحام المسجد الأقصى.

وكانت إسرائيل قد جلبت البقرات الخمس من ولاية تكساس الأمريكية في شهر أكتوبر عام 2022، حيث خضعت لعناية مكثفة على مدار الساعة.

جدير بالذكر أن الموعد لعملية ذبح البقرة الحمراء هو 2 من نيسان العبري، والذي يصادف 10 أبريل، والذي يتوقع أن يكون عيد الفطر لدى المسلمين.

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