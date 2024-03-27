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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سر القبض على خادمة المذيعة أميرة شنب.. وعلاقتها بوفاة ضحية واقعة الكلب| اعرف الحكاية

القبض على خادمة المذيعة
القبض على خادمة المذيعة أميرة شنب.. وعلاقتها بوفاة الضحية

أحداث جديدة تشهدها واقعة عقر كلب مفترس خاص بزوج الإعلامية أميرة شنب لجارها وتسبب في إصابته بجروح أدت في النهاية إلى وفاته.

فأمس الثلاثاء وبناءً على صدور حكم قضائي غيابي بالحبس عامين، استطاعت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة إلقاء القبض على خادمة المذيعة أميرة شنب. 

إهمال

وذلك بعدما وجهت المحكمة لها تهمة الإهمال وعدم السيطرة على الكلب عندما فتح الباب للجار (مدير بنك) مما تسبب في عقره ووفاته متأثرًا بإصابته.

كما قضت المحكمة بحبس زوج أميرة شنب 3 سنوات لاتهامه عن طريق الإهمال وعدم الاحتراز بترك الكلب دون تكميم أو قيد وهو ما تسبب في وفاة مدير البنك بعد قرابة الشهرين من دخوله الرعاية المركزة إثر مضاعفات خطيرة ناتجة عن عقر الكلب له، إلا أنه في نوفمبر الماضي قضت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر قبول استئناف الزوج وتخفيض عقوبته إلى 6 أشهر فقط مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

ففي شهر فبراير من العام الماضي، تعرض محمد محب الذي يعمل مديرًا لبنك إلى عقر كلب جاره وهو زوج المذيعة أميرة شنب في كمبوند بمدينة الشيخ زايد، وفور معرفة نجله بالحادث اتصل هاتفيًا بوالدته لإخبارها.

مثل الأسد

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث كان يعاني من إصابات بالغة بجرح تهتكي في الساعد والكوع الأيمن وقطع بالأوتار، ثم دخل في غيبوبة تامة إلى أن لقي مصرعه بعد فشل كل محاولات التدخل الجراحي لإسعافه خلال شهرين من الإصابة.

وسردت زوجة المجني عليه العديد من تفاصيل الواقعة حيث أكدت عقر كلب من نوع البيتبول الخاص بزوجة المذيعة أميرة شنب لزوجها، وعندما تم نقل زوجها للمستشفى خضع لجراحة نقل أعصاب من القدم للذراع لكن بعد دخوله غرفة العمليات توقف قلبه لمدة 30 دقيقة كاملة ثم عاد للنبض مرة ثانية بفضل الصدمات الكهربائية إلا أنه دخل في غيبوبة حتى فارق الحياة.

وصرح الخبراء أن كلب البيتبول هو أقوى وأشرس سلالات الكلاب في العالم، كما أنه يضاهي الأسد في قوته وشراسته ويعتبر من الكلاب القتالية ويمكنه مهاجمه الحيوانات الأخرى بكل قوة.

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