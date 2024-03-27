بروتوكول تعاون لتوعية المزارعين بأهمية الأسمدة في منظومة الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية

وقع الدكتور سيد خليفة الأمين العام لإتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة والكيميائي سعد أبوالمعاطي بروتوكول تعـاون بيـن الاتحاد العربي للأسمدة واتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، لمدة عامين يجوز تمديدها تلقائيا لتفعيل العمل العربي الافريقي المشترك والتعاون البناء في الارتقاء بكفاءة العاملين والمهندسين الزراعيين والاحتياجات الزراعية لزيادة إنتاجية المحاصيل الغذائية بالدول العربية الأفريقية ودعم مشروعات التعاون المشترك في المجالات ذات العلاقة بالأسمدة وتطوير الصناعة لخدمة المزارعين.



وقال الدكتور سيد خليفة الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة في تصريحات صحفية علي هامش التوقيع ان هذا البروتوكول يأتي في إطار رفع الوعي والادراك لدي العاملين والمزارعين والمساهمة في تطوير صناعة المغذيات الزراعية الفوسفاتية والنيتروجينية والبوتاسية لتلبية احتياجات الرقعة الزراعية العربية والدولية، مشددا علي أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار رفع كفاءة الموارد الأرضية بنطاق عمل الاتحادين لخدمة الامن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف «خليفة»، ان بروتوكول التعاون يهدف إلي رفع الوعي والادراك لدي العاملين والمزارعين والمساهمة في تطوير صناعة المغذيات الزراعية الفوسفاتية والنيتروجينية والبوتاسية لتلبية احتياجات الرقعة الزراعية العربية والدولية ، تعزيزا لمكانة التكامل الاقتصادي العربي الافريقي المشترك وهو ما يعكس أهمية وضرورة التكامل العربي الافريقي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبما يتوافق مع مبادئ تنمية امن غذائي مستدام .

وشدد الأمين العام لإتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة إلي ان الاتحاد العربي للأسمدة واتحاد المهندسين الزراعيين الافارقة يهدفان إلى التعاون والتكامل في مختلف بقاع الأراضي العربية والافريقية بما يلبي آمال الشعوب العربية في التقدم والرقي وذلك من خلال إدراك مكونات تلك الموارد وقياس حجم استثمارها وتذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه الاستغلال الأمثل لها مع الحفاظ دوما على مبادئ وأسس التنمية المستدامة.

وأشار «خليفة»، إلي أن نطاق اعمال البروتوكول يعتمد علي ترتيب اجتماعات مشتركة بالتنسيق بين الاتحاد العربي للأسمدة واتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة للوصول الى هدف تطوير صناعة مغذيات النبات ورفع قدرات العاملين والمزارعين الافارقة في ذلك.

وشدد أمين عام إتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة علي انه سيتم عرض ومناقشة فرص الاستثمار في الموارد الطبيعية التي تدخل في صناعة الأسمدة وطرق وسبل التعاون فيها والتعاون بين أعضاء الاتحادين في كافة المجالات التي تعود بالنفع في خدمة الزراعة بالوطن العربي والافريقي، مشيرا إلي بحث إمكانية التعاون في تسيير قوافل زراعية تعمل على تقوية المعرفة لدي المزارعين بالتعاون مع اتحاد المهندسين الزراعيين الافارقة .

من جانبه أكد الكيميائي سعد أبوالمعاطي الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة علي أهمية التنسيق بين الاتحاد العربي للأسمدة واتحاد المهندسين الزراعيين الافارقة في الدارسات والبحوث المتعلقة بتطوير الاستخدام الأمثل للمغذيات الزراعية، والتعاون والتنسيق المشترك علي المستوي العربي والافريقي لحل المشاكل الخاصة بصناعة المغذيات الزراعية وعمل لجنة دائمة لهذا التنسيق من خلال دعم الشراكة الاقتصادية بين الاتحادين .

وقال أمين عام الاتحاد العربي للأسمدة إنه سيتم عقد مؤتمرات وورش عمل وندوات وتنظيم أنشطة مشتركة بين الاتحادين في مجال التثقيف ورفع قدرات العاملين في المجالين والتنسيق المشترك بهدف المساهمة في فتح أسواق جديدة امام صناعة المغذيات الزراعية وسوف يتم تنفيذها بالدول الأفريقية منها قافلة زراعية في أحد الدول الأفريقية يجري تنفيذها قريبا للتوعية بأهمية الأسمدة في زيادة إنتاجية المحاصيل.