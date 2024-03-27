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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"صحة الدقهلية": الكشف على 1709 مرضى ضمن قافلة طبية بمركز ميت غمر

صدى البلد

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية، قافلة طبية لإجراء الكشف الطبي بالمجان على المواطنين بقرية كفر الشيخ هلال في مركز ميت غمر ضمت مختلف التخصصات وتم صرف العلاج اللازم للمرضي بالمجان.


وقال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية - في تصريح له اليوم - إنه تم توجيه قافلة طبية علاجية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في قرية كفر الشيخ هلال مركز ميت غمر، تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل، تم توقيع الكشف على 1709 مرضى وضمت القافلة 11 عيادة، وتم إجراء 326 تحليلا مختلفا للمرضى و 85 آشعة عادية وموجات صوتية، فضلا عن إجراء فحوص لـ 89 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 22 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 13 قرارا للعلاج على نفقة الدولة. 


من جهته، أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الحرص على توعية المواطنين، مشيرا إلى تنظيم 40 ندوة تثقيفية و 135 حالة استبيان على هامش أعمال القافلة، منوها باستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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