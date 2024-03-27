الجمعية البحرينية تهنئ عبدالحليم علام بفوزه بمنصب نقيب المحامين بمصر

أرسل المحامي صلاح أحمد المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية، برقية تهنئة إلى عبدالحليم علام، نقيب المحامين بمصر ـ ورئيس اتحاد المحامين العرب، بمناسبة فوزه في الانتخابات التي جرت السبت الماضي

وجاءت نص التهنئة كالآتي:



"حضرة الفاضل المكرم/ سعادة النقيب عبدالحليم علام.. الموقر

النقيب العام للمحامين بجمهورية مصر العربية ورئيس العرب اتحاد المحامين العرب

تحية طيبة وبعد،،

تهنئة

يسرني أن أتقدم لسعادتكم نيابة عن مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية وكافة منتسبيها بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوزكم في انتخابات النقيب العام لمحامي مصر، كما نبارك لأعضاء مجلس النقابة فوزهم بعضوية المجلس، متمنين لكم التوفيق والسداد في مهامكم الجديدة، وانتهز هذه الفرصة لأؤكد لسعادتكم حرصنا في جمعية المحامين البحرينية على استمرار التعاون المشترك مع نقابتكم الموقرة وتفضلوا سعادتكم بقبول خالص الشكر والاحترام والتقدير".