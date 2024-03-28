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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

عرض الخميس.. اشتري Apple Watch جديدة بأقل من 9 آلاف جنيه

عرض الخميس..اشتري
عرض الخميس..اشتري Apple Watch جديدة بأقل من 9000

إذا كنت من مستخدمي iPhone وتفكر في الحصول على ساعة ذكية جديدة واستبعدت Apple Watch بسبب سعرها المرتفع ، فلدينا أخبارًا رائعة لك.. خصوصا ان سعر ساعة Apple Watch SE من الجيل الثاني يبلغ عادةً 249 دولارًا ، لكنها الآن تنخفض بنسبة 24 %.

ويأتي هذا العرض كجزء من حملة تخفيضات الربيع على موقع أمازون الولايات المتحدة، ويمكنك الحصول على هذا المنتج مقابل 189 دولارًا فقط أي 8900 جنيه مصري تقريبا. 
 

خصم 24٪ على Apple Watch SE - الآن بسعر 189 دولارًا فقط

 

انطلقت حملة ربيع أمازون لتجلب توفيرًا كبيرًا على العديد من المنتجات، وتشمل هذه العروض الساعات الذكية ، مع خصومات مغرية على العديد من الطرازات، ومن أبرزها ساعة Apple Watch SE من الجيل الثاني (40 مم) ، التي أصبحت الآن بسعر 189 دولارًا فقط بدلاً من سعرها المعتاد البالغ 249 دولارًا. 

وفي عام 2022 ، قدمت Apple ساعة Watch SE من الجيل الثاني إلى جانب سلسلة iPhone 14، ويبرز هذا الطراز بسعره المعقول مع تقديم أداء مشابه لساعة Series 8 و 9. 

وتشمل ميزاتها شاشة LTPO OLED ساطعة بدقة 324 × 394 بكسل ، وقادرة على الوصول إلى سطوع 1000 شمعة. يضمن ذلك مشاهدة مريحة للإشعارات والتحكم بهاتفك ، حتى في ضوء الشمس المباشر.

وتأتي Apple Watch SE بسعة تخزين 32 جيجا بايت ومتوفرة بخيارات GPS أو GPS + Cellular. ومع ذلك ، فإن الطراز المخفض الذي نناقشه هنا هو إصدار GPS فقط ، مما يعني أنه لا يمكن استخدامه بشكل مستقل مع خطة اتصال خلوي. 

وتتحمل المياه حتى عمق 50 مترًا ، وتوفر الساعة الذكية عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة بشحنة واحدة.

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