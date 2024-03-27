محافظ جنوب سيناء يصدق على 593 حالة تصالح في مخالفات بناء لأهالي "الطور"

صدق محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد فودة، اليوم "الأربعاء" على 15 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء "نموذج 10"؛ ليبلغ إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها حتى الآن لأهالي المدينة 593 حالة.

جاء ذلك عقب إطلاع المحافظ اليوم "الأربعاء" على تقرير عرضه رئيس مدينة طور سيناء، مبروك الغمريني ، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وبعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ووجه المحافظ بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.