وزير الشباب عن أزمة محمد صلاح وحسام حسن: سيتواجد في المعسكر القادم

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أزمة محمد صلاح و حسام حسن خلال تصريحاته مع الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه المذاع “الوش التاني”عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال الدكتور أشرف صبحي أنه لا توجد أزمة بين حسام حسن واللاعب محمد صلاح، مؤكداً علي وجود صلاح في المعسكر القادم خلال شهر يونيه بعد تعافيه من الإصابات.

نشر احمد حسن نجم منتخب مصر السابق، تصريحات إيهاب جلال بشأن النجم المصري محمد صلاح عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وقال إيهاب جلال في تصريحات إذاعية: مشكلة محمد صلاح أننا عاوزينه يعمل كل حاجة لوحده.

وتسابق إدارة فريق ليفربول الإنجليزي الزمن في محاولة تجديد عقد جناح الفريق وقائد منتخب مصر، محمد صلاح، الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي، حيث يواجهون خطر العروض المُغرية من أندية دوري روشن السعودي.