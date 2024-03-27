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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بقفطان مشجر.. درة تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام |شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة درة متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

 

وظهرت درة في الصور بإطلالة رمضانية، مرتدية قفطانًا مشجرًا وطويلاً ومعتمدة على الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

وحرصت الفنانة درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، صورا لها من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها.

وتألقت درة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الروز المزين بالكامل بالتطريزات الراقية التي زادت من اناقتها .

وحمل فستان درة توقيع براند  شالكي، وبلغ سعر التصميم 528.66 دولار أمريكي أي يقرب من 25 ألف جنيه مصري.

 

 

وانتعلت درة حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون البيج، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون إطلالتها.

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