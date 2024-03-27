خطير .. ماذا قال مدرب كرواتيا عن تريزيجيه

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة إعحاب داليتش مدرب منتخب كرواتيا بـ تريزيجيه لاعب المنتخب المصري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"داليتش مدرب منتخب كرواتيا ابدي اعجابة الشديد ب تريزيجيه لاعب المنتخب المصري ، واكد انة لاعب ممتاز و خطير علي المرمي وهو صاحب موهبة كروية كبيرة ، وابدي اعجابة بإستاد العاصمة الادارية وتمني ان يري استاد في جماله وشياكتة يوما ما في بلدة واكد انة سعيد جدا بالدورة التي اشترك فيها في مصر وانه سيكون حريص علي اي دعوة تقدم لة للعودة مرة اخري للعب مع فريق اوكرانيا في مصر".

حصلت مصر على وصافة كأس عاصمة مصر ، والذى أقيمت مباراته النهائية أمس، بين منتخب مصر ومنتخب كرواتيا على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بفوز كرواتيا بنتيجة 4-2 .

ووجه لاعب منتخب مصر وصانع الألعاب العالمى محمود حسن تريزيجيه ، رسالة للجمهور المصرى، من خلال نشره صورة للجماهير التى تواجدت فى مباراة أمس، وذلك عبر حسابه بموقع الصور الشهير انستجرام ، قائلا : "شكراً لجمهورنا المصري العظيم"