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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شريف حلمي يكشف كواليس مشاجرته مع أحمد زكي بسبب "عُقدة" عادل إمام

الراحل أحمد زكى
الراحل أحمد زكى

كشف الفنان شريف حلمي، كواليس مشاجرته مع الفنان الراحل أحمد زكي بسبب "عُقدة" الزعيم عادل إمام.

تابع خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الفنان الراحل أحمد زكي ممثل عظيم ومن أفضل ما أنجبت مصر من فنانين، ولكنه سلك طريقا مختلفا في بعض الأعمال من أجل الأرباح وزيادة نسب التوزيع على حساب المضمون.

الراحل أحمد زكى

وكشف الفنان شريف حلمي، سر غضب الفنان الراحل أحمد زكي منه على خلفية تقرير نشره حينما كان يعمل صحفيا في جريدة الأبناء الكويتية يحمل عنوان: "عقدة نجوم مصر اسمها عادل إمام"، وفوجئت به يقتحم مقر الجريدة قائلا لي: من قال لك أن مصر لديها عقدة".

أتم، فيلم مستر كاراتيه لم يكن على مستوى موهبة الفنان الكبير أحمد زكي ولكنه أراد مغازلة شباك التذاكر لحصد إرادات كبيرة ومنافسة باقي النجوم من بينهم الزعيم عادل إمام ومحمود عبد العزيز.
 

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