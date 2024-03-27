عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تقتحم المجال الجوي السوري 3 مرات اليوم | تفاصيل

طائرة بدون طيار أمريكية
طائرة بدون طيار أمريكية

قال اللواء يوري بوبوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، إن طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، قامت بثلاثة توغلات غير مصرح بها للأجواء السورية فوق منطقة التنف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح بوبوف في بيان له: "تواصل طائرات ما يسمى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية خلق أوضاع خطيرة في المجال الجوي السوري من خلال القيام بتحليقات مخالفة لبروتوكولات عدم الاشتباك وانتهاك المجال الجوي السوري. 

وأضاف: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل التحالف 3 انتهاكات، وتم تسجيل بروتوكولات عدم الاشتباك المؤرخة 9 ديسمبر 2019 والمتعلقة بتحليق طائرات بدون طيار دون تنسيق مع الجانب الروسي".

وأشار بوبوف إلى أنه من خلال القيام بذلك، يواصل التحالف خلق ظروف مسبقة خطيرة للحوادث الجوية، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.

«البنتاجون» ينفي قصف القوات الأمريكية شرق سوريا

إيران تعلن مصرع أحد مستشاري الحرس الثوري في سوريا |تفاصيل

سوريا وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة المجال الجوي السوري طائرات بدون طيار مكافحة الارهاب منطقة التنف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

قبل عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

إنتاج موسم جديد من البصل.. والحكومة تستعد لإعادة تصديره| ماذا عن أسعاره المستقبلية؟

إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق توك توك بالجيزة

احتراق 4 مكاتب إدارية تابعة لشركة بترول بالقطامية وإصابة 3 عمال| فيديو

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

حادثة .. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

موضوعات متعلقة

«البنتاجون» ينفي قصف القوات الأمريكية شرق سوريا

إيران تعلن مصرع أحد مستشاري الحرس الثوري في سوريا |تفاصيل

بيان عاجل من سوريا بشأن الغارات الأمريكية على المواقع العسكرية بدير الزور

سوريا.. مراسيم عاجلة من بشار الأسد بحق عدد من القضاة

استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بهجوم صاروخي وطائرات بدون طيار

ترشيحاتنا

أسامة الأزهري: حفل إفطار المطرية يعبر عن المعدن الأصيل للإنسان المصري

إسرائيل: سننسخ حرب غزة في لبنان إذا صعّد حزب الله

نبيلة مكرم: الشعب المصري عظيم.. وحفل إفطار المطرية رائع

8 كلمات تتسابق الملائكة على كتابتها والصعود بها لله.. لا تفوتها في صلاتك

سرقة وتأثر وغرور.. هشام ماجد يطلق تصريحات نارية في أسرار.. تفاصيل

إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق توك توك بالجيزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللي بيحصل مهزلة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال: «كله إلا الأذية»|صور

بفستان أحمر ناري .. شاهد| هنا شيحة في أحدث إطلالاتها عبر إنستجرام

توب مكشوف .. فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة جريئة

منها دولة عربية.. 7 مدن خالية من السيارات.. صور

فيديو

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ