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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعلن مصرع أحد مستشاري الحرس الثوري في سوريا |تفاصيل

احد مستشاري الحرس
احد مستشاري الحرس الثوري الإيراني

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، مقتل احد مستشاري حرس الثورة الإيراني خلال الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية في دير الزور بـ سوريا.

وقالت السلطات الإيرانية: "مقتل أحد مستشاري الحرس الثوري، نتيجة هجمات الجيش الأمريكي على مواقع محور المقاومة في محافظة دير الزور السورية".

وأضافت أنه تم مقتل  بهروز واحدي، الليلة الماضية، جراء هجمات الجيش الأمريكي على مواقع محور المقاومة في محافظة دير الزور السورية.

وفي وقت سابق، افاد المرصد السوري، أن 7 عناصر من الفصائل الإيرانية قُتلوا في ضربات جوية مجهولة استهدفت محافظة دير الزور بشرق سوريا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف المرصد أن هناك أنباء عن مقتل شخصية قيادية جراء الضربات التي استهدفت مقراً للفصائل في حي الفيلات بمدينة دير الزور.

وأشار إلى أن طائرات مجهولة نفذت غارات على مواقع الفصائل الإيرانية في محافظة دير الزور، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

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