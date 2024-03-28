لينا صوفيا: دور فريدة في كامل العدد مختلف عن شخصيتي الحقيقية





أكدت الفنانة لينا صوفيا، إعجابها بدورها في مسلسل كامل العدد وأنه من أقرب الأدوار إلى قلبها، قائلة: "دور فريدة مختلف عن شخصيتي في الحقيقة وهي خجولة وبتخاف على أخواتها ومامتها متوفية ومعندهاش ثقة في نفسها وكان الدور تحدي ومن أكثر الأدوار القريبة ليا".







وأضافت لينا صوفيا، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامية شافكي المنيري، على القناة الأولى، أنهم كانوا بالفعل عائلة واحدة خلال تصوير مسلسل "كامل العدد"، لافتة إلى أن الفنانين دينا الشربيني وشريف سلامة من اكثر الممثلين التى تعلمت منهم وشاركت قبل ذلك مع دينا الشربيني في فيلم هيبتا وتعلمت منهم حب الناس في لوكيشن التصوير وكانوا متواضعين.



وأوضحت لينا صوفيا، أنها قدمت مشاكل لكثير من الفتيات في سنها وجميع المشاهد التي قدمتها لا تستطيع التقييم بين الصعب والسهل لأنها قدمتها كلها بنفس الأداء والاهتمام، متابعة: "بتابع ردود الافعال على السوشيال ميديا وأراء النقاد عشان اتعلم من تجربتي".