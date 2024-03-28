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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركات التأمين قد تواجه خسائر بـ4 مليارات دولار بفعل حادث بالتيمور

صدى البلد

تواجه شركات التأمين خطر مطالبات بمليارات الدولار نتيجة حادث انهيار جسر بالتيمور، وسط تقديرات بعض المحللين بأن تصل تلك المطالبات إلى 4 مليارات دولار.

وتقيم شركات التأمين والمحللين في الوقت الحالي الخسائر المحتملة التي تتكبدها شركات القطاع على مستوى العديد من خطوط الإنتاج، بما في ذلك العقارات والشحن والخدمات البحرية والائتمان التجاري.

وقال المدير الإداري لتصنيفات التأمين العالمية لدى Morningstar DBRS في تصريحات نقلتها “رويترز”، إنه اعتماداً على طول فترة الإغلاق، فإن إجمالي الخسائر المؤمن عليها قد تتراوح ما بين ملياري و4 مليارات دولار.

ووفقاً لتلك التقديرات، ستتجاوز هذه الخسائر نظيرتها القياسية المسجلة وقت كارثة سفينة الرحلات البحرية الفاخرة Costa Concordia في 2012.

كما أكد المحلل لدى AM Best ماتيلد جاكوبسين أن المطالبات الخاصة بالتأمين قد تصل إلى مليارات الدولارات.

هذا وأشارت التقديرات الأولية لتكاليف إعادة بناء الجسر والتي ستدفعها على الأرجح الحكومة الفيدرالية ستبلغ 600 مليون دولار.

وأفادت Business Insider نقلاً عن خبراء، بأن ميناء بالتيمور يسهم وحده بـ15 مليون دولار في النشاط الاقتصادي يومياً، والذي سيتعرض إلى حالة من الشلل التام لحين إشعار آخر.

ويعد بالتيمور هو ثاني أكبر ميناء لصادرات الفحم الأمريكية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2023، كما أنه أكثر موانئ أمريكا ازدحاماً لشحنات السيارات، إذ تعامل مع أكثر من 750 ألف سيارة في 2023.

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