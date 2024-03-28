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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عشان نفرح الناس.. 11 شاباً يشاركون فى تنظيم مائدة إفطار بالدراسة

صدى البلد

حرص 11 شاب من البحيرة علي تحضير وجبات يوميا افطار للصائمين في منطقة الدراسة.
نظم شباب البحيرة مائدة إفطار تسع لـ 6  آلاف شخص من المصريين ومن سكان المنطقة من الطلاب أصحاب الجنسيات الأجنبية، والذين يقطنونها للدراسة بالأزهر الشريف.

وتمتد المائدة التي نظمها الشباب في منطقة الدراسة لمئات الأمتار، وتتسع لحوالي 6 آلاف شخص، ويتم تقديم وجبات متكاملة من الأرز واللحوم أو الدواجن بجانب الخضراوات و العديد من الأصناف. 

 

وقال المتطوعون بالمائدة، إن العمل يبدأ يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى أذان المغرب لإعداد وتجهيز الوجبات والعصائر وغيرها. 
و اختتم أنهم  سعداء بذلك لأن رمضان شهر الخير و البركة و الفرحة و أن المائدة مستمرة طوال شهر رمضان المبارك. 

 

 

 

 

 

 

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