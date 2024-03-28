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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات نهاية الأسبوع

صدى البلد

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس،  نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 27802 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 33755 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.83% ليصل إلى مستوى 11802 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 6470 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 9153 نقطة.

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