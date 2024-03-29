تم قيد مخالفة.. رسالة صادمة من الصحة السعودية| ما قصتها؟

بعثت وزارة الصحة السعودية رسالة لكل مواطنيها على هواتفهم المحمولة والتي تنبههم بارتكابهم مخالفة الامر الذي اثار ذعر كل من تلقى الرسالة .

رسالة من وزارة الصحة السعودية

اثارت رسالة وزار الصحة السعودية موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاءت تحت عنوان “ تم قيد المخالفة ” ما تسبب في صدمة لمتلقي الرسالة عن نوعية المخالفة التي ارتكبها حتى بين انها نوع من الرسائل التحذيريه التي تنبه المواطنين عن عدد السعرات الحرارة التي يجب ان يتناولها خلال اليوم ولا يتخطاها .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.