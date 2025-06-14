حبس 4 ذئاب بشرية اعتدوا على فتاة بطنطا

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان طنطا بسرعه فتح تحقيقا عاجلا في واقعة اغتصاب فتاة علي أيدي 4 أشخاص .

تحرك جهات التحقيق



وأمرت النيابة العامة بحبس 4 متهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات وسماع أقوال شهود عيان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة مع المتهمين والفتاة الضحية بعرضها علي الطب الشرعي .

وكان ضباط البحث الجنائي بدائرة قسم ثان طنطا تمكنوا م ضبط 4 أشخاص بالتعدي جنسيا وهتك عرض فتاة من ذوي المهم وتصويرها بمنطقة كندلية بدائرة القسم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .

جهود أمنية



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا بورود بلاغا من شخص يتهم فيه أحد أقارب زوجته بالاعتداء على شقيقته وهتك عرضها بمنطقة كندلية بدائرة قسم ثان طنطا.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم ثان طنطا تحت إشراف الرائد أحمد جمعة رئيس مباحث قسم ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية وتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب وظروف ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات الأمنية أن الفتاة من ذوي الهمم وتبلغ من العمر 35 سنة وتقيم بمفردها في شقة سكنية بمنزل أسرتها وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب زوجة شقيقها حيث استغل صلة القرابة وتردد على منزل شقيقته وأثناء ذلك قام بالتعدي جنسيا وهتك عرض الفتاة بمفرده.

تعدوا جنسيا عدة مرات

كما تم تكرار الواقعة حيث اصطحب زملائه أثناء جلوسهم على أحد الكافيهات وعددهم 3 أشخاص وصعدوا إلى شقتها وقاموا بالتعدي عليها وتصويرها عقب تناولهم مخدر الحشيش.

حبس المتهمين

وبتقنبن الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم إلقاء القبض على المتهمين وجرى اقتيادهم إلى ديوان القسم واعترفوا بإرتكاب الواقعة وعرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.