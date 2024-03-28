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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. مطار بغداد يتحول للرحلات الداخلية بعد الاتفاق على بناء آخر جديد

ارشيفي
ارشيفي

توقع المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني فادي الشمري، ، أن يقتصر مطار بغداد الحالي في المستقبل القريب على الرحلات الداخلية فقط، وذلك بعد الاتفاق على بناء "مطار جديد" في نفس الموقع.

ووفق وسائل إعلام عراقية؛ فقد بين الشمري أن "الحكومة وقعت مع الـ(AFC) على مدار سنة لكي تعد محفظة استثمارية متكاملة مع تصاميم ودعوة 10 شركات في العالم لبناء مطار جديد".

وقال أيضا : "نحن الآن في نهاية هذه الفترة، ومن ثم سنضغط زراً لإنشاء مطار جديد في نفس الموقع الحالي لمطار بغداد الدولي".

وأتم تصريحاته قائلا  "البناية الحالية ستتحول إلى مطار داخلي وجزء منها سيصبح خدمات للبنايات الجديدة التي ستبنى بأسلوب وتصاميم تكون مفخرة من مفاخر العاصمة".

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