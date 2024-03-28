حسام موافي: الغباء ظاهرة لم يتوصل العلم لحلها.. وهذا اسم أغبى شخص بالدنيا

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن الغباء ظاهرة ليس لها حل، مشيرا إلى أن المصاب بالغباء لا يمكن علاجه، ويعد ظاهرة العلم لم يتوصل لأسبابها.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن أبو لهب كان أغبى إنسان على وجه الأرض، مؤكدا أنه ظل على الكفر إلى أن يتوفى.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن الشباب الآن رغم ذكائه وتفوقه إلا انه ينظر لغيره من الفنانين ولاعبي كرة القدم، مؤكدا أنه من الغباء النظر لغيرنا، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى أعطى الشباب العلم والعمل.