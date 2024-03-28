دوري أبطال إفريقيا| كولر يحاضر لاعبي الأهلي.. والفريق يتوجه لخوض مرانه الرئيسي

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي محاضرة فيديو للاعبين عقب تناول وجبة الإفطار.

وحرص كولر خلال المحاضرة على تحديد بعض مهام اللاعبين وطريقة اللعب، في إطار التحضيرات الأخيرة لمواجهة فريق سيمبا في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا،

وتوجه الفريق عقب انتهاء المحاضرة مباشرة إلى ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، استعدادًا لخوض المران الرئيسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثامنة مساء غد بتوقيت القاهرة، على ملعب بنجامين مكابا، في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.