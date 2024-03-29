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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. هجوم عنيف لتنظيم النصرة الإرهابي وتدخل عاجل لقوات الجيش

ارشيفي
ارشيفي

نجحت وحدات الجيش العربي السوري بريف حلب الغربي صباح اليوم الجمعة في التصدي لأعنف هجوم شنه إرهابيو تنظيم “جبهة النصرة”، حيث تمكنت من إحباط الهجوم من دون تغيير في خريطة السيطرة وتكبيد الإرهابيين عشرات القتلى والجرحى.

وذكر مصدر ميداني أن إرهابيي “النصرة” وحلفاءهم شنوا الساعة السادسة صباح اليوم هجوماً عنيفاً بمشاركة أعداد غفيرة من الإرهابيين باتجاه محور بلدة اورم الصغرى بريف حلب الغربي، إلا أن وحدات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة اشتبكوا معهم لأكثر من ثلاث ساعات واستطاعوا دحر الإرهابيين وإيقاع قتلى وجرحى كثر في صفوفهم، بينهم جنسيات غير سورية.

وصلت صحيفة الوطن السورية عن  المصدر الأمني؛ أن إرهابيي الفرع السوري لتنظيم القاعدة، حاولوا التسلل إلى معمل الزيوت، وتعاملت وحدات الجيش العربي السوري معهم بالأسلحة المناسبة مستخدمة الصواريخ والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أرغمهم على الانسحاب بعد سقوط قتلى انتشلت وحدات الجيش السوري جثثهم من ساحة المعركة.

ولفت المصدر إلى أن هجوم التنظيم الإرهابي تزامن وأعقب العدوان الجوي الإسرائيلي من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب، الذي استهدف بعد منتصف الليل عدداً من النقاط في ريف حلب. 

يأتي ذلك بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي  في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها، وأسفر العدوان عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

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