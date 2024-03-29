أول تحرك برلماني حول انفجار محطتي مياه وصرف القلج والخصوص

تقدم المهندس عبد السلام خضرواى عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حول الانفجار الذى وقع بمحطة مياه الخصوص، والذى حدث نتيجة تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى أدى إلى إشعال حرائق بخمس مواقع تابعة للشركة في محطتى القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما.

وتساءل " خضراوى " عن أسباب وملابسات هذا الانفجار وحجم الخسائر مطالباً باتخاذ جميع إجراءات الحماية المدنية اللازمة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مستقبلاً فى مثل هذه المواقع المهمة كما تساءل عن أسباب تسريب المواد البترولية داخل الموقع.



وأشاد المهندس عبد السلام خضراوى بسرعة تحرك اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية يرافقه المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،

لمعاينة الحادث على الطبيعة وتفقدهم لموقع الانفجار بمحطة الخصوص والقلج ومتابعة الآثار الناجمة عن الحريق والتى تم احتواؤها على الفور، وأسفرت عن بعض الخسائر المادية الجارى حصرها.



وكان المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة قد أكد أن الحريق حدث نتيجة حدوث تسريب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى، وتمت السيطرة على الحرائق، بالتعاون مع الدفاع المدنى ولا توجد أي خسائر بالأرواح وجارٍ حصر الخسائر المادية، والمحطات تعمل بكفاءة حاليا دون تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.



وأعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة أنه حدث تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى أدى إلى إشعال حرائق بخمس مواقع تابعة للشركة في محطتى القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما.



وتمت السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدنى ولا توجد أي خسائر بالأرواح، وجارٍ حصر الخسائر المادية، وتمت إعادة تشغيل المحطات بكفاءة.



وتفقد موقع الحريق المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية.