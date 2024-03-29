عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

ماسبيرو
ماسبيرو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الجمعة، منشورات كثيرة تعبر عن استيائهم من عدم إذاعة ونقل قرآن صلاة الجمعة اليوم مباشرة على الهواء.

عبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عن غضبهم من عدم بث قرآن صلاة الجمعة، معتبرين أن هذه الواقعة لم تحدث في تاريخ الإذاعة.

بدورها، أوضحت الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام أنه حدث عطل فني مفاجئ خارج عن إرادة فريق العمل المكلف بالنقل الخارجي، وتسبب فى عدم تلاوة القرآن الكريم  ضمن شعائر صلاة الجمعة اليوم.

وأضافت الهندسة الإذاعية، أنه كان من المقرر نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب، ولتدارك هذا الأمر سريعا فقد تم النقل مباشرة من القناة الاحتياطية وتم إذاعة صلاة الجمعة دون التلاوة القرآنية التى تسبقها بدقائق، من مسجد التليفزيون بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو.

وتابعت: ونؤكد على تقديرنا الكامل للمشاهدين والمستمعين وحرصهم على متابعة إذاعات وشاشات الوطنية للإعلام وملاحظاتهم القيمة ونتقدم بالاعتذار لهم عن هذا العطل المفاجئ الذي حدث بسيارات البث الخارجي.

اذاعة قرآن صلاة الجمعة مواقع التواصل الاجتماعي الإذاعة الهندسة الإذاعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن انضمام إياد العسقلاني للأهلي

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حسام موافي: القولون التقرحي مزعج وليس خطيرا

عزباء وعايشة لوحدها.. لغز العثور على جثة سيدة داخل شقتها في الجيزة

مفتي الجمهورية: الاعتكاف سنة وتاركه لا وزر عليه لكنه يأثم

ماذا يحدث لمن أحيا ليلة القدر بالطاعات؟ خطيب المسجد الحرام: 5 عجائب

محمد صلاح الجديد | زميل مصري على رادار ليفربول بديلا للفرعون

استعدادات ملعب بنجامين مكابا قبل معركة الأهلي وسيمبا .. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية

موعد الكسوف الكلي 2024 بالساعة والدقيقة.. أهم المعلومات عنه

بإمكانيات قوية وبأسعار اقتصادية .. هونر تطلق هاتفين بنفس المواصفات

70 مليار مشاهدة يوميا.. يوتيوب تفاجئ متابعيها بميزة جديدة

فيديو

إسلام إبراهيم يكشف كواليس مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة": لفيت على الدراي كلين

تم قيد مخالفة.. رسالة صادمة من الصحة السعودية| ما قصتها؟

ريهام حجاج : بكتفي بالدعاء على اللى ظلمني .. ومش برد الإساءة

عاجل وقوع زلزال شعر به المصريين| التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ