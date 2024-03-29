سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الجمعة، منشورات كثيرة تعبر عن استيائهم من عدم إذاعة ونقل قرآن صلاة الجمعة اليوم مباشرة على الهواء.

عبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عن غضبهم من عدم بث قرآن صلاة الجمعة، معتبرين أن هذه الواقعة لم تحدث في تاريخ الإذاعة.

بدورها، أوضحت الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام أنه حدث عطل فني مفاجئ خارج عن إرادة فريق العمل المكلف بالنقل الخارجي، وتسبب فى عدم تلاوة القرآن الكريم ضمن شعائر صلاة الجمعة اليوم.

وأضافت الهندسة الإذاعية، أنه كان من المقرر نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب، ولتدارك هذا الأمر سريعا فقد تم النقل مباشرة من القناة الاحتياطية وتم إذاعة صلاة الجمعة دون التلاوة القرآنية التى تسبقها بدقائق، من مسجد التليفزيون بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو.

وتابعت: ونؤكد على تقديرنا الكامل للمشاهدين والمستمعين وحرصهم على متابعة إذاعات وشاشات الوطنية للإعلام وملاحظاتهم القيمة ونتقدم بالاعتذار لهم عن هذا العطل المفاجئ الذي حدث بسيارات البث الخارجي.