“الوطنية للإعلام”: عطل فني وراء عدم تلاوة القرآن الكريم ضمن صلاة الجمعة

أعلنت الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، عن حدوث عطل فني مفاجئ خارج عن إرادة فريق العمل المكلف بالنقل الخارجي، وتسبب فى عدم تلاوة القرآن الكريم ضمن شعائر صلاة الجمعة اليوم، حيث كان من المقرر نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب، ولتدارك هذا الأمر سريعا فتم النقل مباشرة من القناة الاحتياطية وتم إذاعة صلاة الجمعة دون التلاوة القرآنية التى تسبقها بدقائق وذلك من مسجد التليفزيون بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو.

وأكدت على تقديرها الكامل للمشاهدين والمستمعين وحرصهم على متابعة إذاعات وشاشات الوطنية للإعلام وملاحظاتهم القيمة، وتقدمت بالاعتذار لهم عن هذا العطل المفاجئ الذي حدث بسيارات البث الخارجي.