125 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

استعرضت قناة القاهرة الاخبارية، في تقرير لها ، أداء آلاف الفلسطينيين، صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، بساحات المسجد الأقصى.

يأتي ذلك رغم محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي منع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، فيما أكدت الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 125 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن إصدار العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم القرار الأول الذي صدر عن المحكمة.

وأضافت الخارجية الفلسطينية خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية الدولية، ورفضها كل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر، متابعة: نطالب بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر العدل الدولية.