عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تفسير: ليس كل نهي في القرآن الكريم للتحريم

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

قال محمد  سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنه ليس كل نواهي القرآن الكريم مقصدها التحريم، حيث يوجد نهي الكراهة، وهذه الكراهة إما كراهة تنزيهية وإما كراهة تحريمية.


وأكد محمد سالم أبو عاصي، خلال لقائه ببرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الأصل في النهي في القرآن للتحريم والأصل في النهي للسنة للكراهية ثم يخرج النهي عن هذا الأصل في القرآن ويأتي لأمور أخرى، والمشكلة الكبيرة في هذه الجزئية هو الاعتقاد بأن كل نهي في السنة حرام، لذا على الجميع إدراك أنه ليس كل النهي في القرآن للتحريم وأن كل الأوامر التي توجد في القرآن ليست وجوبية، وذلك لأن الوجوب فيه تضييق على الناس في حياتهم الطبيعية.

نواهى القرآن

وذكر: "علينا أن لا نسوي بين نواهي القرآن ونواهي السنة يعني النبي نهانا أن نرفع أبصارنا في الصلاة إلى السماء، ولكن إذا حدث هذا الفعل فهنا لا يصح أن نقول أن الصلاة باطلة ولكن يمكن القول أن هذا الأمر مكروه وغير محبب فعله في الصلاة".

أبواب القرآن الإعلامي الدكتور محمد الباز الدكتور محمد الباز الدكتور محمد سالم أبو عاصى الدكتور محمد سالم القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

بيومي فؤاد: إحنا بتوع فلوس.. بروح السعودية أشتغل وباخد المقابل

انخفاض أسعار اللحوم 20%.. والحبس سنة عقوبة المخالفين طبقا للقانون

كسوف الشمس .. وقته وكيفية صلاته.. 5 أمور فعلها النبي تفك الكرب

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2024.. ومفاجأة حول تطبيق نظام التحسين مرة أخرى.. وأستاذ جامعي لـ«صدى البلد»: الالتحاق بهذه الكليات يوفر فرص عمل ذهبية قبل التخرج

مطالبة عاجلة لحسام حسن لإنهاء أزمته مع محمد صلاح

ترشيحاتنا

30 طن متفجرات.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير نفق لحماس بطول 2.5 كم

تحرشت بأطفال المنطقة .. بائعة المخلل تواجه الحبس 4 سنوات

تخفيض يصل لـ 300 ألف جنيه على أسعار هذه السيارة .. اعرف بكام

درس التراويح بالجامع الأزهر: القرآن مأدبة الله من تمسك به عصمه

بـ مادة سامة.. النيابة تحقق في وفاة فتاة البراجيل | القصة الكاملة

خدمات الشهر العقاري تصل سوق السيارات.. وبرنامج توعية أُسرية لطلاب جامعة بني سويف الأهلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلها رشاقة.. نرمين الفقي تتألق بـ جامب سوت وتشعل السوشيال ميديا

البرنوس .. درة بالملابس التونسي تثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

أحلي من بعض.. إفطار أخوات حلا شيحة العائلي يشعل السوشيال ميديا

أكتر أبراج هتدى عيدية كبيرة.. هل تعرف أحدا منهم

فيديو

مبروك المعاش .. بشرى سارة لمواليد الثمانينات

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

سعر الذهب اليوم

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ